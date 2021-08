Hades costa troppo poco? 'Sottoprezzo di almeno il 30%'

Hades è finalmente arrivato anche su console, perciò non avete più scuse per giocarlo: da quando è uscito, il titolo di Supergiant, studio che ha lavorato ai precedenti Bastion e Pyre per citarne un paio, ha saputo rapire i cuori di molti giocatori.

Titolo pluripremiato e GOTY del 2020, Hades ha però una pecca, almeno per l'analista Serkan Toto: il suo prezzo troppo basso. Secondo l'analista il gioco, per tutto quello che offre, è stato venduto ad un vero sottocosto. "Se fossi stato il consulente di Supergiant, li avrei implorati di offrire Hades ad un prezzo più alto dei 30 dollari attuali. Per la sua qualità, il gioco ha un sottoprezzo di almeno il 30%" si legge nel suo tweet.

Per chi non lo conoscesse, Hades è un dungeon crawler rogue-like. Nei panni dell'immortale principe degli Inferi, brandirete i poteri e le mitologiche armi dell'Olimpo per liberarvi dalle grinfie del dio dei morti, diventando sempre più forte e scoprendo nuove sfaccettature della storia a ogni tentativo di fuga.

If I had been Supergiant's advisor, I would have *implored* them to offer Hades for higher than the US it is going for now.



For its quality, the game is at least 30% underpriced.#eviladvisor #zagreus https://t.co/8fEhEpESeO — Dr. Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) August 14, 2021

E voi? Siete d'accordo con questa opinione? Fatecelo sapere nei commenti.

Vi ricordiamo che Hades è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.