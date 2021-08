Train Sim World 2 su PS5 ha 300 Trofei. È record storico!

Train Sim World 2 è stato lanciato su PlayStation 5 come upgrade gratuito da PS4 insieme alla sua nuova espansione Rush Hour.

Ma una cosa che ha attirato l'attenzione dei fan, in particolare, è il numero di trofei disponibili al momento del lancio: 328.

Questa non è una novità per il franchise, poiché ha aggiunto le principali espansioni DLC con regolarità da quando è stato lanciato per la prima volta l'anno scorso.

Nessun altro titolo si avvicina a Train Sim World 2 in termini di numeri di trofei: The Elder Scrolls Online ne ha 142, ma questo è un numero francamente sbalorditivo.

Ci vorrebbero migliaia di ore per sbloccare tutti i trofei in Train Sim World 2 ma i cacciatori di achievement vorranno sicuramente mettersi alla prova.

Vi ricordiamo che Train Sim World 2 è disponibile anche su Xbox Game Pass per console e cloud.

Fonte: Pushsquare.