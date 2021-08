Wild, l'esclusiva PS4 creata da Michel Ancel sarebbe stata cancellata

Sono passati sette anni dall'annuncio ufficiale di Wild, un'esclusiva PS4 che Michael Ancel stava sviluppando con Wild Sheep Studios. Dal suo reveal non abbiamo praticamente più sentito nulla e le ultime immagini risalgono addirittura a due anni fa. Ma cosa è successo a questo gioco? Ebbene, secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stato cancellato.

A rendere pubbliche queste informazioni è Jeff Grubb, collaboratore di VentureBeat che in una delle sue ultime apparizioni ha affermato di avere informazioni che indicano che Wild non è più in sviluppo: "Posso confermare che il gioco è completamente abbandonato. Wild non esiste più. Wild è morto", ha dichiarato in un video.

Grubb ha poi ampliato le informazioni facendo riferimento al fatto che Michael Ancel, creatore di questo progetto, avrebbe smesso di lavorarci, cosa che già sapevamo dallo scorso anno perché lo stesso designer ha annunciato il suo ritiro dall'industria dopo 30 anni. Anche così, a quel tempo Ancel assicurò che sia Wild and Beyond Good and Evil 2, un altro progetto a lui legato, erano al sicuro senza la sua presenza nel team di sviluppo.

"Penso che Michael Ancel abbia lasciato il progetto...Non ci lavora più", ha detto nel video. "Il progetto è stato cancellato. Il team che ci lavorava stava cercando di stare insieme per lavorare su altre cose". Wild Sheep Studios ha sede a Montpellier, in Francia, ed è stato fondamentalmente creato per lavorare su Wild. Secondo il loro profilo su LinkedIn, continuano ad avere posti vacanti e hanno quasi 50 dipendenti nel loro staff. "Non so cosa sia successo, ma mi hanno detto, 'Non stiamo più lavorando su Wild, ma abbiamo molte persone di talento, quindi possiamo lavorare su altre cose'" ha concluso Jeff Grubb.

Fonte: VGC