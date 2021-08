The Ascent, l'update 2.1.4 è disponibile ma il gioco sembra ancora più instabile di prima

Pochi giorni fa, The Ascent ha ricevuto un update su piattaforma Xbox e Windows 10, portandolo così alla pari con la versione Steam, aggiornata già da due settimane.

Sfortunatamente, pare che l'update in questione, la versione 2.1.4, non abbia solo risolto alcuni problemi, ma ne abbia introdotti alcuni parecchio gravi, tali da far quasi rimpiangere la versione precedente.

La patch in questione, quando venne pubblicata su Steam, migliorò la stabilità del titolo durante la co-op online e locale, sistemò i bug di diverse quest che impedivano la progressione e molto altro.

Questa stessa patch, disponibile da giovedì su Xbox e Windows 10 (la versione Game Pass), doveva introdurre i fix sopracitati ma, grazie alle segnalazioni di diversi giocatori, sembra che abbia reso The Ascent ben più instabile di prima.

Diversi utenti segnalano grossi problemi di framerate dove prima non erano presenti, ora in grado di precipitare fino a 10fps, se non ancora più in basso. Altri, invece, segnalano la cancellazione del proprio cyberdeck, un aumento dei crash, il perdurare dei bug degli achievement e perfino una segnalazione sulla perdita completa di un personaggio.

I problemi sono tanti e le segnalazioni parecchie: Neon Giant non ha ancora risposto ufficialmente, ma siamo certi che interverrà al più presto per risolvere queste nuove noie.

Voi che ne dite? Avete riscontrato qualcuno di questi problemi in seguito all'aggiornamento di The Ascent su PC e console Xbox?

Fonte: Kotaku