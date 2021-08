Dungeons & Dragons - Il Film, le riprese sono ufficialmente terminate

Dungeons & Dragons continua il franchise sotto forma di film: ora, il co-regista John Francis Daley ha annunciato su Twitter che le riprese del progetto sono terminate. Il film vedrà una serie di star di Hollywood di prim'ordine come Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith e Regé-Jean Page.

L'iconico franchise è stato adattato per la prima volta al cinema nel 2020 in un film con Jeremy Irons, Marlon Wayans e Thora Birch. Sfortunatamente non è riuscito a connettersi con il pubblico generale, è stato accolto male dalla critica e ha scontentato i fan del franchise dei giochi di ruolo. Daley è noto per aver interpretato Lance Sweets nella serie TV di successo Bones e la sua esperienza dall'altra parte della telecamera può portare una nuova prospettiva alla produzione. Per quanto riguarda l'altro co-regista, Jonathan Goldstein, è meglio conosciuto per aver scritto Spider-Man: Homecoming, Come ammazzare il capo... e vivere felici e aver diretto il film Game Night con Jason Bateman e Rachel McAdams.

Il film di Dungeons & Dragons non è l'unico adattamento in produzione, in quanto Derek Kolstad, il creatore del franchise di John Wick, sta dirigendo una serie TV in arrivo ispirata al gioco di ruolo da tavolo. Poiché la Paramount produce anche la serie, potrebbe esserci una connessione tra l'adattamento episodico e il film in uscita.

Wrapped D&D today! Still alive! — John Francis Daley (@JohnFDaley) August 19, 2021

Per adesso non ci sono nuove informazioni, se non che il film di Dungeons & Dragons arriverà nelle sale di tutto il mondo il 2023.

Fonte: Gizmodo