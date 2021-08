The Simpsons Hit & Run ha un fantastico fan remake in Unreal Engine ma purtroppo è già stato rimosso

Giorni fa vi avevamo riportato la notizia di un fan che era riuscito a rimasterizzare in 4K utilizzando Unreal Engine The Simpsons Hit & Run. Tuttavia, in settimana questo fan ha rimosso il gioco poiché "preoccupato per il copyright".

Lo YouTuber Reubs ha affermato di aver impiegato solo una settimana per completare il progetto, pubblicando prove del processo online e offrendo una demo riguardante la prima missione del gioco gratuitamente. Ora proprio questa demo è stata rimossa, poiché Reubs ha rivelato una "preoccupazione sul copyright" che circondava il suo lavoro.

Queste preoccupazioni quindi lasciano pensare che forse ci sia in cantiere un eventuale remake di questo gioco. Sappiamo che Disney ha acquisito Fox nel 2019, inclusi i diritti per I Simpson e tutti i suoi episodi, ma a detenere i diritti sul gioco sono ancora Radical Entertainment e Vivendi Universal Games che potrebbero tornare appunto con un remake. Ad ogni modo, la voglia di una versione rimasterizzata è tanta, dato che i fan la chiedono a gran voce.

Reubs dal canto suo ha segnalato che i problemi di copyright non solo confermano che qualcuno possiede i diritti del gioco, ma anche che potrebbe quindi prendere in considerazione una versione rimasterizzata in futuro.

Fonte: The Gamer