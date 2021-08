JETT: The Far Shore, la data di uscita svelata dal PlayStation Store

L'avventura fantascientifica di Superbrothers, JETT: The Far Shore, ha ora una data di uscita, che è stata rivelata forse un po' in anticipo dal PlayStation Store. Il titolo, che è entrato in fase gold, avrebbe dovuto ricevere ulteriori notizie durante la Gamescom Opening Night Live di Geoff Keighley, e se ciò aveva a che fare con la data esatta di uscita, la sorpresa è stata purtroppo rovinata.

JETT: The Far Shore è già disponibile per il pre-ordine digitale e con una data di uscita programmata il 28 settembre 2021. C'è anche un pratico sconto del 20% per i membri PlayStation Plus che preordinano il gioco o lo acquistano prima del 5 ottobre 2021. Il gioco arriverà su PS5, PS4 e PC via Epic Games Store.

"JETT: The Far Shore ti invita a una spedizione interstellare per dare un futuro a un popolo tormentato dall'oblio in questa avventura d'azione cinematografica. Nei panni della scout Mei sarai il primo a essere schierato su un mitico pianeta oceanico, salirai a bordo del 'jett' ed esplorerai una vastità ignota. Sfiora le onde, doma le coste incontaminate e fatti strada attraverso i boschi mistici. Prendi le misure di un intricato open-world sistemico e affronta le avversità insieme a un gruppo intimo in questa commovente storia di coraggio, meraviglia e rimpianto" si legge nella descrizione del gioco.

Verranno condivisi altri dettagli sul gioco? Non ci resta che attendere le poche ore che ci separano dall'Opening Night Live. Rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità.

Fonte: Gematsu