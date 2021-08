Steam Deck raggiungerà i 4K? Nuovi dettagli tra specifiche e modalità Desktop

Valve ha svelato nuovi dettagli su Steam Deck per quanto riguarda il raggiungimento della risoluzione 4K in un'intervista con Rock Paper Shotgun.

Greg Coomer e Lawrence Yang hanno parlato delle risoluzioni che può raggiungere il dispositivo e, a quanto pare, Steam Deck andrà oltre la risoluzione dello schermo della piattaforma (800p).

"Steam Deck raggiungerà risoluzioni più elevate, per questo abbiamo integrato sia DisplayPort che HDMI", ha detto Coomer. "L'output a maggiori risoluzioni non viene gestito dalla dock ma dalla console stessa. Sarete in grado di collegare Steam Deck a qualsiasi adattatore da HDMI a USB-C, raggiungendo in questo modo anche la risoluzione 4K", aggiunge Yang.

A quanto pare, dunque, chi vorrà giocare con Steam Deck in modalità Desktop, collegando il dispositivo a un monitor 4K, non dovrebbe incontrare alcun problema.

Coomer afferma inoltre che Deck si comporterà come un qualsiasi PC da gaming: "tutto dipende dalle impostazioni grafiche, Steam Deck è come ogni altro PC e quindi potrete aumentare la risoluzione". Tuttavia, lo sviluppatore averte che "l'aumento della risoluzione influirà sulle performance non garantendo più un'esperienza a 30fps".

Yang riprende le parole del collega per precisare che Deck sarà come un qualsiasi PC da gaming e se "collegherete Deck a un display 4K per sfruttare la risoluzione abbassando texture e altre impostazioni grafiche, per rientrare nel range del framerate, probabilmente andrà bene lo stesso ma tutto dipende dalle richieste hardware dei giochi".

Fonte: Rockpapershotgun.