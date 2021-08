Bravely Default II, ottimi risultati per il JRPG old-school: quasi un milione di copie vendute su Switch

Bravely Default II, il JRPG per Nintendo Switch uscito lo scorso febbraio, sta per raggiungere un importante traguardo.

Ricordandoci la sua imminente uscita su PC, un rappresentante Square-Enix ha rivelato che l'apprezzato titolo old-school è riuscito a vendere più di 950.000 copie a livello mondiale in sei mesi, avvicinandosi così al milione.

Da un certo punto di vista, un milione di copie per un RPG creato da Square-Enix potrebbero sembrar poche, ma Bravely Default è sempre stata una serie di nicchia, dedicata ad un pubblico di giocatori vecchio stile e amanti dei giochi di ruolo dei bei tempi andati dell'era Squaresoft. Decisamente, non stiamo parlando dei più recenti Final Fantasy, ormai appartenenti alla categoria action-RPG.

Inoltre, nonostante i numeri apparentemente bassi, Bravely Default 2 potrebbe ben presto superare in vendite il capitolo originale. Il primo capitolo, uscito su 3DS, ha infatti venduto 1.40 milioni di copie nel suo ciclo vitale e il suo sequel diretto, Bravely Second, per la stessa piattaforma, ne ha piazzate circa 700.000.

Basterà aspettare ancora qualche mese e Bravely Default 2 diventerà senza problemi il capitolo più venduto, anche senza contare il boost di vendite che arriverà con l'uscita su Steam il prossimo 2 settembre.

The acclaimed RPG #BravelyDefault II makes its way to Steam on September 2, 2021!



Join Seth, Gloria, Elvis, and Adelle as they venture through the land of Excillant in search of four elemental Crystals. ?



Pre-order now & get 10% off: https://t.co/u2JHYsyQV4 pic.twitter.com/vQo8beMcS7 — Square Enix (@SquareEnix) August 26, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Il successo di Bravely Default 2 su Switch e il suo possibile futuro su PC potrebbe garantire alla serie un nuovo sequel numerato, oppure un nuovo spin-off Second, non credete anche voi?

Fonte: NintendoLife