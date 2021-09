Deep Down che fine ha fatto? La risposta dell'ex PlayStation Shawn Layden è incredibile!

Vi ricordate di Deep Down, quel leggendario titolo Capcom svelato nel febbraio del 2013, il giorno stesso dell'annuncio di PlayStation 4 e mai più mostrato pubblicamente?

In origine, doveva trattarsi di un dungeon crawler single-player con co-op fino a 4 giocatori, ma la sua apparizione nel 2013 fu l'unico instante il cui in grande pubblico venne reso partecipe della sua esistenza.

Da quel giorno, il titolo è letteralmente svanito dalla circolazione e Capcom non ne ha mai confermato l'effettiva cancellazione, nemmeno a distanza di anni. La compagnia, nonostante tutto, continuava a rinnovare il marchio, segno che forse c'era effettivamente qualcosa in cantiere, ma la situazione non è cambiata: siamo ormai nell'era PS5 e di Deep Down (o di quello che potrebbe essere diventato in fase di sviluppo) nemmeno l'ombra.

Dato che Capcom continua a mantenere un insolito silenzio sul progetto, il giornalista Jason Schreier ha deciso di chiedere informazioni ad una delle poche persone esterne alla compagnia che potrebbe saperne qualcosa: Shawn Layden, l'ex-capo di PlayStation.

Layden era in carica quando Deep Down era uno dei titoli bollenti per PS4, quindi doveva sapere come stava procedendo lo sviluppo. In teoria sì, in pratica...no.

Schreier ha interrogato Layden su Deep Down, chiedendogli se avesse una vaga idea di che fine abbia fatto il titolo Capcom, ma la risposta è stata negativa.

"Una cosa che non ho incluso nell'intervista...gli ho chiesto cosa è accaduto all'esclusiva PS4 Deep Down (annunciata nel 2013 e poi svanita). Ci ha dovuto pensare per qualche secondo e poi ha detto 'Non ne ho idea'.".

Niente da fare: perfino uno dei capoccia di PlayStation non è riuscito a svelare il mistero di Deep Down. Cosa diavolo sarà successo?

Qual è la vostra opinione su Deep Down? È stato accantonato in attesa di occasioni migliori? Oppure uscirà con un nuovo nome?

