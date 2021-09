Splitgate riceverà tante nuove feature grazie all'incredibile investimento di $ 100 milioni

Lo sviluppatore dello sparatutto in prima persona free-to-play Splitgate ha appena ricevuto un finanziamento di $ 100 milioni. 1047 Games ha annunciato di aver chiuso un terzo round di finanziamenti che ha portato a $ 100 milioni per una valutazione totale di $ 1,5 miliardi. Lo sviluppatore ha ora visto più di $ 120 milioni di investimenti nei tre mesi dall'ascesa di Splitgate.

Per chi non lo conoscesse, Splitgate è uno sparatutto in prima persona competitivo di fantascienza che un incrocio tra Halo e Portal. Il gioco è stato lanciato in accesso anticipato a luglio su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4 e PlayStation 5, ma 1047 Games ha rinviato il lancio di Splitgate ad agosto perché l'open beta è risultata essere molto popolare.

1047 Games ha affermato che il finanziamento significa che può "costruire la sua visione completa per Splitgate come sparatutto competitivo AAA di alto livello e iniziare a implementare la visione più ampia dello studio per affermarsi come una forza creativa leader di IP distinti e inventivi nello spazio di gioco".

We have just raised 0 MILLION to continue our journey as an independent, community-first game studio.



Read more about it below: pic.twitter.com/jltcqMsvRb — Splitgate - Season 0 (@Splitgate) September 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La visione a lungo termine è quella di "inaugurare un'era di 'nuovi' giochi classici", che coinvolge generi "in cui l'innovazione è attualmente in fase di stallo fornendo nuove interpretazioni trasformative in generi di gioco noti e riconosciuti a livello globale".

Fonte: Gamespot