Splitgate addio. Gli sviluppatori dell'Halo con i portali lavorano a un gioco in Unreal Engine 5

Splitgate è uno di quegli indie ricordato sopratutto per lo scorso anno, dato che solo la beta ha raggiunto 65.000 giocatori simultanei. Un successo che ha portato a 10 milioni di download nell'agosto 2021 una volta lanciato sul mercato, cosa che ha portato 1047 Games, il suo studio di sviluppo, a considerare la possibilità di realizzare dei sequel.

Lo studio indipendente con sede sia in Europa che negli Stati Uniti ha confermato che lo sviluppo attivo del gioco è terminato, con un ultimo importante aggiornamento dei contenuti. Un finale che potrebbe far presagire una novità agrodolce visto che mantiene attivi i server, ma non è altro che la conferma di un decollo alla ricerca di nuovi progetti.

Come ha affermato lo studio in una dichiarazione condivisa su Twitter, 1047 Games ridurrà al minimo l'importanza di Splitgate alla ricerca di un nuovo gioco ambientato nell'universo di gioco. "Stiamo distogliendo la nostra attenzione da aggiornamenti più piccoli e stiamo facendo di tutto per concentrarci su un nuovo gioco nell'universo di Splitgate che introdurrà cambiamenti rivoluzionari, non evolutivi, al nostro gameplay".

Oltre a questo, durante una sessione di domande e risposte, lo sviluppatore ha dichiarato che la versione del gioco per Epic Games è stata cancellata.

