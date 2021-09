Xbox Series X/S: Project Indus pare essere uno strategico 4X di Oxide Games

Oltre al Project Cobalt di InXile, da report di Windows Central spunta anche Project Indus di Oxide Games, un titolo che dovrebbe essere uno strategico in tempo reale 4X.

Dovrebbe essere qualcosa in linea con Humankind, Stellaris e ovviamente Civilization con un gameplay incentrato sulla raccolta di risorse, gestione, evoluzione e conquista di città e interi imperi. Per chi non conoscesse gli sviluppatori si tratta dei creatori di Ashes of Singularity e la concept art presente in calce è un assaggio di quello che potrebbe essere il setting del gioco.

La scelta di uno strategico 4X , va detto, è piuttosto inusuale visto che non è questo genere di titoli a smuovere il mercato tralasciando casi come Age of Empire, di cui il quarto episodio è sempre in mano a Microsoft. Sicuramente sarebbe un ottimo segno di eclettismo e varietà per l'ecosistema Xbox.

Corden ha sentito parlare per la prima volta di Project Indus nella primavera del 2021 ma per ora non ci sono indicazioni su una possibile finestra di lancio.

Fonte: Windows Central