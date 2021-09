Sonic, Balan Wonderworld ora indie e forse il ritiro? La nuova avventura di Yuji Naka

Tanti problemi tecnici e una realizzazione del suo concept centrale (tanti costumi capaci di regalare abilità diverse) tutt'altro che indimenticabile hanno reso l'ultima fatica del co-creatore di Sonic, Yuji Naka, un innegabile flop sia commerciale che di critica.

Balan Wonderworld non è riuscito a trasmettere la magia dei platform vecchia scuola e ha spinto anche il buon Naka lontano da Square Enix. Dove? Verso i lidi indie ormai sempre più floridi e partecipati. Naka ne ha parlato recentemente su Twitter svelando quello che sarà il suo nuovo progetto.

"Grazie per i messaggi di auguri, sono 56 anni. Ho recentemente iniziato a imparare cose nuove sulla programmazione e sto lavorando su un piccolo gioco per smartphone utilizzando Unity. Lo sto realizzando da solo quindi non è molto ma mi sto divertendo parecchio durante la programmazione. Spero che possiate provarlo con mano quando sarà disponibile.

"Viste anche le domande dei media e dei giocatori posso confermare che mi sono dimesso da Square Enix alla fine di aprile. Non posso spiegare i motivi ora ma spero di poterlo fare al momento giusto. Riguardo al mio futuro ho già 55 anni quindi potrei ritirarmi".

Sicuramente l'ultimo progetto di Naka non ha entusiasmato ma uno sviluppatore così amato e importante per il lavoro svolto su Sonic potrebbe trovare nuovi stimoli nell'universo indie e tirare fuori dal cilindro qualcosa di davvero interessante. Staremo a vedere.

Fonte: VGC