Little Devil Inside potrebbe uscire su PS5 già a fine 2021 o nella prima metà del 2022

Little Devil Inside è un action-adventure in terza persona nato su Kickstarter e caratterizzato da uno stile visivo e da un gameplay apparentemente imperdibili. In un'era simil-vittoriana in cui creature, mostri e altre misteriose forme di vita esistono davvero, interpreteremo un valoroso mercenario. Un professore della locale università ci ingaggia per aiutarlo nelle sue ricerche indagando e studiando attività paranormali che spesso vengono segnalate ma generalmente non sono considerate vere minacce. Affronteremo avventure mozzafiato ad alto rischio, tante missioni secondarie ed eventi inaspettati e vagheremo ed esploreremo un mondo unico dove progresso tecnologico e le più incredibili creature fantastiche sembrano convivere in un equilibrio quanto mai precario.

Quando ormai più di un anno fa il gioco venne mostrato come esclusiva temporale per PS5 (l'obiettivo è l'uscita in contemporanea anche su PC e PS4) con un trailer gameplay ispiratissimo praticamente tutti inserirono il progetto tra i giochi più attesi e tra i potenziali capolavori in uscita nel 2021. Dopo una controversia legata ad accuse di razzismo, Little Devil Inside è però sostanzialmente sparito nel nulla.

In questo senso l'uscita nel 2021 è diventata sempre più improbabile ma ora il gioco compare tra i titoli in uscita su piattaforme PlayStation "a breve". In questo elenco figurano diversi nomi in uscita entro la fine di quest'anno, altri che verranno lanciati nella prima metà del 2022 e una manciata, God of War Ragnarok e Ghostwire: Tokyo, che invece hanno una generica finestra di lancio fissata per il 2022.

La domanda è più che legittima: che ci fa Little Devil Inside in questo elenco? Significa che uscirà nel 2022, nella prima metà del prossimo anno o addirittura entro la fine del 2021? Non ci resta che incrociare le dita in attesa di buone nuove su un progetto con tantissimo potenziale.

Fonte: ResetEra