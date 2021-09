Phasmophobia celebra il suo primo anniversario con la modalità single-player!

Un aggiornamento per il gioco horror cooperativo Phasmophobia è stato lanciato il 18 settembre, dando il via ad alcune belle modifiche all'indie per il suo primo anno di grande successo.

Per il suo primo compleanno, Phasmophobia ha ottenuto una riprogettazione totale del diario, rendendo molto più facile tenere traccia di ciò che accade sui fantasmi. Ora è molto più semplice navigare ed è possibile cancellare le prove mentre si procede. Inoltre, invece di un forfettario di $ 10 per il mancato rispetto di un contratto, i giocatori otterranno invece un pagamento assicurativo in base alla difficoltà scelta. Ora sarete in grado di sapere contro quale tipo di fantasma avete fallito.

L'aggiornamento è stato accompagnato da una breve nota dello sviluppatore che ha avviato Kinetic Games. "È stato un anno fantastico per Kinetic Games e Phasmophobia e vorrei ringraziare tutti per il loro incredibile supporto. Oggi Phasmophobia è uno dei giochi più apprezzati su Steam, il che è incredibile e qualcosa che non avrei mai immaginato di succedere", afferma.

Our one year anniversary update is now out!



I would just like to thank everyone for their amazing support over the past year. It has been an incredible time!



You can read the full patch notes here: https://t.co/CFpUQyo1rK#Phasmophobia — Phasmophobia (@KineticGame) September 18, 2021

Phasmophobia ha avuto un'espansione, Exposition, che è stata pubblicata poche settimane fa e ha un equipaggiamento "nuovo e migliorato". Il gioco è stato originariamente lanciato un anno fa per PC ed è stato un successo tra i giocatori e vari creatori di contenuti.

Fonte: IGN