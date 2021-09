WiLD: l'esclusiva PlayStation di Michel Ancel sarebbe ancora in sviluppo

A quanto pare, sembra che il progetto WiLD non sia stato cancellato, al contrario di quanto riportato da recenti rumor.

Il titolo, come forse saprete, ha iniziato il suo sviluppo con l'ex studio di Michel Ancel e doveva essere un'esclusiva per PS4. Il gioco è sparito per parecchio tempo dai radar e da poco alcune indiscrezioni vorrebbero il progetto cancellato.

Tuttavia, secondo l'ex giornalista e YouTuber Gautoz, la situazione sarebbe ben diversa.

Gautoz, infatti, sostiene che WiLD è ancora in sviluppo e che lo studio responsabile è stato unito a un altro studio francese in seguito all'addio di Michel Ancel.

Probabilmente, qualcosa di WiLD sarà "salvato" forse per un gioco diverso o, magari, il titolo potrebbe finalmente vedere la luce.

Al momento non possiamo confermare la cancellazione del gioco ma non possiamo nemmeno dire che WiLD prima o poi arriverà. Quindi non resta che rimanere in attesa di eventuali dettagli sul progetto.

Fonte: Reddit.