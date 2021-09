Blood Bowl 3 è l'ennesimo rinvio del 2021. L'Early Access non ha più una data

Il publisher Nacon e lo sviluppatore Cyanide Studios hanno annunciato attraverso una dichiarazione su Twitter di aver deciso di posticipare il lancio dell'accesso anticipato su PC di Blood Bowl 3. L'accesso anticipato era stato fissato originariamente a settembre, ma è arrivata purtroppo la notizia del rinvio.

Il feedback che è stato ricevuto dal team di sviluppo sulla sessione della closed beta di luglio lo ha aiutato a identificare i miglioramenti chiave che potevano essere apportati, ma lo studio ammette che la finestra dell'accesso anticipato programmata per settembre è stata "un po' troppo ottimista". "La nostra preoccupazione principale è la qualità dell'esperienza di gioco che forniremo quando il gioco uscirà e vogliamo prenderci abbastanza tempo per raggiungere questi obiettivi di qualità", si legge nell'annuncio.

La nuova data dell'accesso anticipato di Blood Bowl 3 non è ancora stata annunciata, ma lo studio di sviluppo afferma che maggiori informazioni verranno condivise nelle prossime settimane. Di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio fatto su Twitter.

Blood Bowl 3 uscirà il prossimo anno.

