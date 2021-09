Steam Deck e la sua interfaccia utente mostrati in un video leakato

Lo Steam Deck è uno degli hardware più controversi degli ultimi anni, configurandosi come un PC portatile ma limitato per quando riguardo componentistica e soprattutto design. Ne abbiamo già parlato. Quello che non sappiamo con i dovuti dettagli è la composizione reale dell'interfaccia utente e delle sue funzioni, visto che Valve ha mantenuto il massimo riserbo in tal senso, facendo firmare parecchie scartoffie sulla non divulgazione di informazioni sul prodotto.

Ma purtroppo o per fortuna, alcuni non fanno caso all'eventuali conseguenze, mostrando ciò che dovrebbe essere mantenuto segreto. È il caso appunto della nuova interfaccia utente dello Steam Deck che, grazie a uno sviluppatore cinese su Reddit, ora è sotto gli occhi di tutti. In questo breve video (visibile alla fonte) viene mostrata la sua architettura e alcune delle funzioni della console, come elementi per la community o per gli achievement. Per la cronaca, il titolo mostrato è Bloody Spell, un action-RPG cinese. Ci aspettiamo novità ufficiali a questo punto da Valve, molto presto.

Fonte: Reddit