The Crew, nuovo gioco in arrivo con il nome in codice 'Project Orlando'?

Secondo quanto riferito, Ubisoft sta lavorando a un nuovo capitolo del franchise di The Crew con il nome in codice "Project Orlando". Le immagini di quello che si dice sia un nuovo gioco di The Crew hanno trovato la loro strada su Imgur, scoperte dall'utente di Reddit RacingGameGuru0300 durante il datamining per gli aggiornamenti su The Crew 2. Apparentemente, queste immagini esistono da un po' e Project Orlando era inizialmente previsto come DLC per il gioco.

I dettagli sono approssimativi, ma sembra che Project Orlando sia ambientato alle Hawaii e si parla di "una gara senza fiato tra crew contro crew, fino a 100 giocatori, con veicoli che si scambiano lungo 3 diverse sezioni".

Non solo ma anche l'insider del settore Tom Henderson è intervenuto sull'argomento, pubblicando su Twitter: "Il gioco non è in realtà il DLC di The Crew 2. Al momento è solo soprannominato 'The Crew: Orlando' ed è un gioco completamente nuovo con un nuovo motore di guida. Attualmente in pre-Alpha e nessuna data di lancio ufficiale".

Project ORLANDO by Ubisoft Ivory Tower has leaked on Reddit - https://t.co/NxxrM3L3a7



The game is not actually The Crew 2 DLC. It's currently just dubbed as "The Crew: Orlando" and is a completely new game with a new driving engine. Currently in pre-Alpha & no set release date. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

I'm not sure. From what I've heard is that they weren't happy with The Crew 2 are and just overhauling everything... So it's a possibility. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ubisoft non ha ancora annunciato nulla su un nuovo gioco di The Crew, ma un recente DMCA emesso per il leak della lista di giochi GeForce Now condiviso all'inizio di questo mese potrebbe aver a che fare proprio con questo nuovo gioco.

Fonte: VGC