Injustice 3 sarà annunciato al DC Fandome 2021? Ed Boone ci sarà

Ed Boon, il creative director dietro Injustice 2 e Mortal Kombat 11, apparirà al DC FanDome, scatenando voci e teorie secondo cui Injustice 3 sarà rivelato questo mese.

Il DC FanDome è un evento relativamente nuovo, interamente digitale in cui Warner Bros. svela spettacoli, fumetti, film e giochi imminenti relativi all'universo DC. Durante il primo evento, Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League sono stati rivelati. Si è trattato di un evento seguito da molti e che ha portato a tantissimi dettagli.

Tuttavia, tra i grandi assenti c'era appunto Injustice, nonostante molti fan credessero che sarebbe stato svelato un sequel. Da allora lo sviluppatore NetherRalm Studios ha annunciato di aver terminato il lavoro dietro Mortal Kombat 11 dopo l'ultimo DLC, portando a copiose speculazioni sul prossimo gioco. Ora, con l'apparizione di Ed Boon al DC FanDome molti credono che arriveranno dettagli su questo fatidico terzo capitolo.

Looks like NetherRealm Studios' Ed Boon will be at this year's #DCFanDome event (October 16)https://t.co/Kj1ieH95hE pic.twitter.com/YyXeVARUtq — Nibel (@Nibellion) October 4, 2021

Ovviamente si tratta solo di rumor per adesso, pertanto non c'è niente di concreto. L'evento si terrà il 16 ottobre pertanto non ci resta che attendere per saperne di più.

Fonte: ResetEra e Twitter