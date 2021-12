Apex Legends: il director e veterano di EA Chad Grenier lascia Respawn

Il Director di Apex Legends, nonché co-fondatore di Respawn Entertainment, ha annunciato che ha lascianto la compagnia, dopo undici anni di servizio. Chad Grenier ha scritto sulle pagine ufficiali di Respawn quanto l'esperienza e i legami con i colleghi e la community abbiano significato per lui.

"Apex Legends è in ottime mani e sento di potermi allontanare sapendo che il gioco e la communtiy saranno trattati con riguardo". Grenier rassicura i fan del battle royale made in EA dicendo che "non c'è persona migliore di Steven Ferreira ad occupare la nuova posizione ed assicurarsi che tutto vada per il meglio".

Steven Ferreira in effetti è stato "il braccio destro" di Grenier a cominciare dalla sua assunzione, poco dopo il lancio di Apex Legends nel 2019: l'ex Director è convinto che il suo sostituto possa portare nuove idee e rinnovata energia al team, visto il suo profondo contributo alla crescita del gioco.

Today, a chapter comes to an end and a new one begins for the Apex dev team?a message from Chad Grenier. https://t.co/IhiJdqKSGt pic.twitter.com/k6VdbcdQfl — Respawn (@Respawn) December 3, 2021

Tra i lavori presso cui Grenier ha prestato le sue braccia e la sua mente ci sono anche Call of Duty Modern Warfare e Titanfall, ma non sappiamo ancora cosa gli riserverà il futuro. Le possibiità sono molte, e data l'esperienza e la competenza di Grenier, è molto probabile che contribuirà a realizzare grandi FPS: se avete previsioni in merito, è il momento di condividerle.

Fonte: Gamepur