Assassin's Creed Crossover Stories, tra Eivor e Kassandra, disponibili da oggi

Come annunciato ieri, ecco che arriva la disponibilità di Assassin's Creed Crossover Stories, è il primo progetto crossover del franchise, diretto da Ubisoft Quebec in collaborazione con Ubisoft Montreal. Arrivano dunque due missioni speciali, entrambe gratuite, con una storia in Assassin's Creed: Valhalla con Eivor e Kassandra e una in Assassin's Creed: Odyssey con Kassandra o Alexios.

La prima delle missioni Assassin's Creed: Valhalla, "Un incontro voluto dal fato", bisogna aver raggiunto il livello 4 dell'Accampamento e aver completato la missione "Un amico saggio", in cui Eivor aiuta Valka a stabilirsi a Ravensthorpe. In Assassin's Creed: Odyssey, per la missione "Chi trova un amico trova un tesoro", basterà aver completato il capitolo 1 e aver raggiunto Megaride, ma è comunque consigliabile completare le tre storie dell'arco narrativo del gioco principale (Famiglia, Culto di Cosmo e Mitologia).

Questo dunque è il primo crossover del franchise, ed è probabile che qualcosina arriverà anche per altri capitoli come Origins.