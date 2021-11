Star Wars Battlefront 3 è praticamente impossibile per gli insider

Tom Henderson, insider ritenuto molto affidabile, ha scritto su Twitter un post (con relative risposte) che risponde ad alcune domande riguardo Star Wars Battlefront 3, o meglio, sul suo eventuale sviluppo.

All'inizio, a quanto pare, Battlefront 3 era previsto, ma è stato poi cancellato. Uno dei motivi dietro questa decisione è rappresentata dai costi di licenza dell'universo di Star Wars: servirebbero il 20% delle vendite in più, ma il profitto non sarebbe superiore alla spesa.

Una stangata per i fan che si estende anche oltre il mero costo di produzione, poiché due figure chiave nello sviluppo del gioco hanno lasciato gli studi di DICE: il direttore creativo e il designer del gameplay.

Comunque, continua Henderson, i fan di Star Wars potranno avere ugualmente pane per i loro denti, poiché Electronic Arts ha ancora in sviluppo presso i suoi studi ben due videogiochi di Star Wars, ma sono entrambi esperienze più votate al singleplayer che al multiplayer. Una notizia che non dovrebbe sorprendere, visto il successo dell'apprezzatissimo Jedi Fallen Order ad opera di Respawn Entertainment, uscito nel 2019, ragion per cui potrebbe essere benissimo in sviluppo un suo seguito diretto.

Battlefront 3 was a pitched title from DICE, but ultimately, the title was shot down by EA due to licensing costs.



?It got turned down because it takes 20% more sales to make the same money?, said one past developer. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 20, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Inoltre, se continuiamo a guardare all'universo videoludico legato a Star Wars, vediamo che il remake di Knights of the Old Republic sta venendo sviluppato da Aspyr, Quantic Dream avrebbe un piano per un videogioco di Star Wars, e c'è ancora un'incognita riguardo un gioco open world le cui redini sono state affidate ad Ubisoft.

Queste notizie forse non placheranno gli stomaci di chi aveva fame di un multiplayer competitivo, ma sembrano comunque un buon motivo per restare sintonizzati e attendere notizie riguardo l'ampio panorama videoludico che può abbracciare Star Wars.

Fonte: Dexerto.com