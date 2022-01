Bomb Rush Cyberfunk sembra un imperdibile erede spirituale di Jet Set Radio in un nuovo trailer

In molti si sono entusiasmati nel vedere lo sviluppatore Team Reptile svelare Bomb Rush Cyberfunk nel 2020. Si tratta di un gioco che funge da sequel di Jet Set Radio, in tutto tranne che nel nome.

Ora un nuovo trailer svela che, nonostante tutta la sua apparente somiglianza con JSR, il gioco è anche impegnato a ritagliarsi il proprio stile.

Il trailer non è molto lungo e dura solo circa 40 secondi. Mostra i vari modi in cui potrete scoprire il mondo di Bomb Rush Cyberfunk. Ciò include lo skateboard e i pattini in linea, e ci fornisce anche un primo assaggio di BMX, qualcosa che sicuramente non potreste fare nei giochi Jet Set Radio.

Quello che probabilmente entusiasma di Bomb Rush Cyberfunk è il modo in cui combina alcuni dei giochi sportivi preferiti dai fan, Mat Hoffman's Pro BMX e Tony Hawk's Pro Skater. Potrete anche mettere insieme trick in successione per aumentare il vostro punteggio multiplayer.

Naturalmente, non si possono dimenticare le chiare influenze di Jet Set Radio. Dai colori vivaci che ricordano il comparto artistico ai design dei personaggi, BRC sembra tutto ciò che un fan di JSR potrebbe desiderare.

Bomb Rush Cyberfunk non ha ancora una data di uscita, ma il game director Dion Koster ha dichiarato Team Reptile "sta lavorando duramente per finire il gioco". Il titolo è atteso su Nintendo Switch e PC.

Fonte: Kotaku.