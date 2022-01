'Call of Duty 2022, Diablo IV e Overwatch 2 usciranno su PlayStation'

In seguito all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, tutti si chiedono quale sarà il destino di importanti titoli come Call of Duty o Overwatch.

In molti credono che, dopo la finalizzazione dell'accordo, la maggior parte dei giochi della società uscirà su Xbox, ma che ne sarà dei titoli in uscita nel 2022 come il prossimo Call of Duty, Diablo IV e Overwatch 2?

Una prima risposta la prova a fornire il noto analista Benji Sales, che su Twitter scrive: "Call of Duty 2022, Diablo IV e Overwatch 2 saranno tutti su PlayStation in quanto annunciati come multipiattaforma prima dell'acquisizione di Activision Blizzard".

L'analista aggiunge: "la domanda rimane per i giochi dopo la chiusura dell'affare. Mi aspetto quasi tutto in esclusiva per Xbox, ma Call of Duty è una sorta di jolly".

A quanto pare, dunque, per i titoli Activision Blizzard in uscita quest'anno, gli utenti PlayStation non dovrebbero preoccuparsi. Su Call of Duty, in particolare, si è espresso anche il boss di Xbox, Phil Spencer, che ha confermato "il desiderio di Xbox di mantenere Call of Duty su PlayStation".

