Charles Martinet afferma di 'sognare proprio come Mario'

Dopo aver interpretato Mario per oltre 30 anni, il doppiatore Charles Martinet dice che ora sogna come Mario, di volare nell'aria e nuotare attraverso i mari proprio come il baffuto idraulico, e di saltare molto in alto e sparare palle di fuoco dalle sue mani.

In una recente intervista con Retro Gamer, Martinet ha parlato di una vasta gamma di argomenti, da come ha ottenuto per la prima volta il ruolo di Mario al suo tempo come narratore del documentario sui videogiochi di Netflix High Score. Una delle domande riguardava il modo in cui Martinet si prepara per una sessione di registrazione vocale e ha risposto dicendo che non è difficile indossare i panni di Mario.

"Questi personaggi per me sono sempre lì", ha risposto Martinet. "Voglio dire, sogno come Mario, volando su questi laghi o sull'oceano, al chiaro di luna. E a volte sogno in 2D. Se mi sveglio la mattina e ho un brutto giorno, sono come Wario. Queste voci sono vive in me, insieme a Mario. Quindi, non c'è molta preparazione per doppiare i personaggi Nintendo".

In un'altra recente intervista, Martinet ha detto che ha intenzione di continuare a doppiare Mario "fino alla morte".

Fonte: IGN