Chrono Cross Remake o Remastered sarebbe in sviluppo

A quanto pare, Chrono Cross Remastered è attualmente in fase di sviluppo e verrà lanciato su più piattaforme.

Parlando durante l'ultimo episodio del podcast XboxERA, Shpeshal Nick, che si è dimostrato affidabile in passato, ha rivelato che Chrono Cross Remastered è attualmente in sviluppo come titolo multipiattaforma. Apparentemente, il remaster sarà annunciato il mese prossimo.

Con l'enorme leak di GeForce NOW che ha rivelato il remaster di Chrono Cross e molto altro, è molto probabile a questo punto che il gioco sia davvero in lavorazione. Senza una conferma ufficiale, però, dobbiamo prendere la notizia con la dovuta cautela.

Chrono Cross è stato originariamente lanciato nel 1999 sulla prima PlayStation. Sequel del popolarissimo Chrono Trigger, il gioco presentava un tono molto più oscuro, un sistema di combattimento e progressione unico e un numero enorme di personaggi giocabili.

"Il seguito del fenomenale CHRONO TRIGGER, CHRONO CROSS segue le avventure di Serge. Insieme a Kid, Serge viaggia avanti e indietro attraverso due mondi paralleli per scoprire i segreti del suo passato e trovare la misteriosa Fiamma Ghiacciata. Ma la pericolosa e misteriosa Lynx è determinata a sconfiggerlo. Viaggia attraverso una realtà alternativa, incontra nuovi personaggi e invitali a unirsi alla tua missione e combatti per salvare il mondo in questo gioco di ruolo senza tempo acclamato dalla critica".

Fonte: Wccftech.