Alcuni giochi per PS3 e PS Vita stanno 'scadendo' e non si possono più giocare

Sembra che alcuni giochi della vecchia Playstation come Chrono Cross stiano “scadendo” su PS3 e PS Vita, o almeno così riportano vari giocatori che li hanno acquistati dal PS Store. Sono infatti spuntate fuori delle “date di scadenza” sui giochi digitali.

Un utente che ha provato a scaricare la versione classica di Chrono Cross ha ricevuto un messaggio che gli notificava che la sua licenza per giocare al gioco è scaduta in data 31 dicembre 1969. Il caso di Chrono Cross non è isolato (quindi non è imputabile a una strategia per far comprare la nuova remaster, The Radical Dreamers Edition), perché infatti la strana vicenda coinvolge anche Chrono Trigger, Final Fantasy VI e Origins, War of the Lions e Rune Factory: Oceans.

So did @PlayStation expire the PSOne Classics versions of #ChronoCross and #ChronoTrigger by setting the date on new downloads to 12/31/1969? This is preventing me from playing my purchased copies on Vita and PS3. @ModernVintageG @dark1x pic.twitter.com/wxRebNIZWh — Christopher Foose (@FooseTV) April 8, 2022

L'unico modo di aggirare questo problema al momento sembra essere su PS Vita, rinnovando l'abbonamento a PS Plus di un mese; non c'è ancora parola da parte di Sony al riguardo, e mentre si aspetta una soluzione per questa storia si può aspettare anche un miglioramento generale delle prestazioni di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition, che performa a tratti peggio della versione originale per PS1

Fonte: Eurogamer.net