Chrono Cross Remastered sarebbe realtà ma solo un progetto a basso budget

Chrono Cross forse sta per tornare. Il celebre titolo, sviluppato come controparte di Chrono Trigger ma con un cast di personaggi totalmente nuovo e diventando presto un successo di critica e pubblico, vendendo ben 1,5 milioni di copie. In Giappone divenne presto un fenomeno, ma come tutte le cose, prima o poi, Chrono Cross finì un po' nel dimenticatoio senza sequel o sviluppi concreti, se non per qualche riedizione.

Ma appunto, Chrono Cross sta per tornare, ma sotto quale forma? Sui forum di ResetERA, l'affidabile leaker NateDrake ha fornito alcune nuove informazioni sul progetto, affermando di essere abbastanza certo che si tratti di un remake e non di un remaster. Ma non aspettatevi Final Fantasy VII Remake: il budget a disposizione non è granché, per cui potrebbe trattarsi di un'operazione stile Trials of Mana uscito lo scorso anno su PC e console.

Nonostante le informazioni non siano fresche, con quindi direzione del progetto che nel frattempo potrebbe essere cambiata, il leaker si dice sicuro che Chrono Cross Remake sarà annunciato il prossimo mese.

