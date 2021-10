Crysis Remastered Trilogy è disponibile da oggi. Tempo di indossare la Nanotuta ancora una volta

Attraverso un comunicato stampa, Crytek è lieta di annunciare che la Crysis Remastered Trilogy, completa delle campagne single-player rimasterizzate di Crysis, Crysis 2, e Crysis 3, è disponibile da oggi. Ogni titolo di questa leggendaria collezione all-in-one è stato ottimizzato e potenziato per esprimersi al meglio sulle console di oggi. A seguito del lancio di Crysis Remastered dello scorso anno, i giocatori possono comunque acquistare Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered separatamente.

Crysis Remastered Trilogy è disponibile per PlayStation 4 e PlayStation 5 direttamente su PlayStation Store, per Xbox One e Xbox Series X|S sul Microsoft Store, su Nintendo Switch tramite eShop e su PC tramite Epic Games Store, al prezzo di 49,99 €. I giocatori possono comunque acquistare l'edizione fisica della Crysis Remastered Trilogy, dotata di un'esclusiva art card, per piattaforme Xbox e PlayStation.

Crysis Remastered Trilogy porta tutta l'adrenalinica azione tipica della saga, in livelli sandbox dove illuminazione, texture, personaggi, armi e ambientazioni sono stati aggiornati e migliorati. Le Remastered sono ottimizzate per sfruttare al meglio le caratteristiche di PC e Console di nuova generazione. Ad esempio, il gioco originale girava a 720p e 30FPS, mentre l'edizione rimasterizzata per PC, Xbox Series X e PlayStation 5 offre una qualità video che viaggia tra i 1080p e il 4K e fino a 60 FPS per un gameplay fluido e spettacolare.

La Crysis Trilogy include: