Crysis Remastered Trilogy arriverà il prossimo mese su Steam

Se siete in attesa di una versione Steam di Crysis Remastered Trilogy di Crytek, ci sono buone notizie. La remaster dei tre giochi arriverà sullo store di Valve il 17 novembre.

Crysis Remastered Trilogy è uscita per la prima volta su PlayStation, Switch e PC lo scorso ottobre, ma la versione per PC era limitata all'Epic Games Store, nonostante il remaster di Crysis originale fosse già stato lanciato su Steam.

A novembre, però, i giocatori Steam avranno l'opportunità di provare le rimasterizzazioni di Crysis 2 e 3, con tutti e tre i giochi riuniti in un unico pacchetto che presenta varie modifiche e miglioramenti per le rispettive campagne per giocatore singolo.

Tra le migliorie apportate figurano incrementi delle prestazioni, illuminazione migliorata, texture ad alta definizione e supporto al ray-tracing, oltre a personaggi, armi e ambienti visivamente migliorati.

Crysis Remastered Trilogy costerà 49,99 euro su Steam, ma è previsto uno sconto di lancio del 40% per sette giorni dopo l'uscita del 17 novembre, che porterà il prezzo a 29,99 euro. Chi possiede già il primo Crysis Remastered su Steam avrà uno sconto del 55% sul bundle per la prima settimana.

Fonte: Eurogamer.net.