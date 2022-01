Daemon X Machina è gratis su Epic Games Store

Come ormai saprete, Epic Games Store offre giochi gratuiti su base settimanale e il programma continuerà nel 2022.

Ogni giovedì alla stessa ora - 17 italiane - Epic regala da uno a tre giochi. Dovete semplicemente creare un account Epic gratuito e abilitare l'autenticazione a due fattori per iniziare a scaricare i titoli. A questo punto, Epic ha regalato oltre 100 giochi gratuiti e non c'è alcun segno che il programma si fermerà presto.

Da ora fino al 3 febbraio potete fare vostro Daemon X Machina gratuitamente su Epic Games Store. Daemon X Machina è stato originariamente lanciato su Nintendo Switch nel 2019 prima di essere portato su PC nel 2020.

Il director Kenichiro ha già lavorato alla serie Armored Core, quindi ha senso che Daemon X Machina assomigli molto a un successore spirituale. Questo gioco di mech è ambientato in un mondo post-apocalittico in cui robot malvagi stanno minacciando il dominio del mondo. Il vostro compito è difendere la Terra usando una serie di abilità e armi. Daemon X Machina ha una modalità cooperativa online per un massimo di quattro giocatori.

A partire dal 3 febbraio, potrete scaricare Yooka-Laylee and the Impossible Lair, un affascinante platform a scorrimento laterale originariamente pubblicato nel 2019.

Fonte: Gamespot.