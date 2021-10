Dragon Quest dice addio allo storico compositore Koichi Sugiyama scomparso all'età di 90 anni

È morto Koichi Sugiyama, il compositore dell'iconico tema di Dragon Quest (e molto altro ancora). Aveva 90 anni.

In una dichiarazione pubblicata sul sito Web della serie, è stato annunciato che Sugiyama è morto il 30 settembre per uno shock settico. Oltre a comporre la colonna sonora principale originale di Dragon Quest, così famosa da essere stata suonata come parte delle Olimpiadi di Tokyo all'inizio di quest'anno, Sugiyama ha continuato a scrivere oltre 500 brani musicali per la serie, in una carriera durata decenni.

Il primo lavoro di Sugiyama con i videogiochi è stato con la società allora conosciuta semplicemente come Enix, su World Golf del 1985, mentre il suo ultimo contributo è stato, data la sua storia, per il prossimo capitolo della serie Dragon Quest, ancora inedito, Dragon Quest XII.

Il suo uso della composizione orchestrale è stato pionieristico nello spazio dei videogiochi, e mentre diamo per scontate le interpretazioni dal vivo delle partiture dei videogiochi, Sugiyama ha aperto la strada con le registrazioni e le esibizioni dal vivo fin dalla metà degli anni '80.

Sebbene ammirato in tutto il mondo per i suoi talenti musicali, la carriera di Sugiyama non fu esente da controversie; era notoriamente un negazionista pubblico del massacro di Nanchino, e ha anche ripetutamente minimizzato il ruolo svolto dalle "donne di conforto" negli sforzi bellici giapponesi.

La dichiarazione di Square Enix afferma che il funerale di Sugiyama è stato privato e hanno partecipato solo familiari e amici.

Il presidente di Square Enix, Yosuke Matsuda, ha scritto in una dichiarazione:

"Vorrei cogliere questa opportunità per offrire le mie più sentite condoglianze agli amici e ai cari di Koichi Sugiyama. Le parole non possono esprimere la portata del contributo dato da Koichi Sugiyama dalla nascita della serie DRAGON QUEST fino ad oggi. Ricordo di averlo visto dirigere l'orchestra in un concerto di DRAGON QUEST come se fosse ieri".

Fonte: Kotaku.