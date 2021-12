ELEX II avrà un sistema di combattimento più dinamico e reattivo

Il primo ELEX forse non è stato un gioco perfetto, ma c'è molto da apprezzare nell'action RPG di Piranha Bytes. Con una libertà sfrenata, un profondo sistema di progressione, un mondo meraviglioso, un sistema di scelta, una narrativa ramificata e un'esplorazione divertente, è chiaro che lo studio tedesco ha riversato molta cura nel suo universo fantascientifico post-apocalittico.

Tuttavia, un punto critico che molti giocatori hanno sperimentato nel primo capitolo era il suo combattimento in tempo reale che sembrava abbastanza problematico.

Per fortuna, tuttavia, lo sviluppatore ha confermato che questi problemi non ci saranno nel prossimo sequel, ELEX II.

In una recente intervista con Twinfinite, Piranha Bytes ha aiutato a placare le potenziali preoccupazioni dei fan, dicendo:

"Volevamo migliorare e abbiamo reagito al feedback dei giocatori. Pertanto, abbiamo dedicato molto impegno al nuovo sistema di combattimento, per renderlo più dinamico e reattivo all'input dei giocatori. È molto più reattivo ora che in ELEX. Abbiamo attraversato diverse iterazioni, abbiamo fatto molti test per portarlo al livello successivo".

"Uno dei punti di forza del sistema di combattimento è la sua flessibilità: combattimento in mischia o magia, dalla distanza. Potete attirare qualsiasi nemico in un gruppo di guardie dietro l'angolo o combatterli dall'alto o usare attacchi rapidi e schivare. Ci sono sempre molti modi diversi per sconfiggere un nemico. Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori un'esperienza divertente".

Potremo sperimentare questo nuovo sistema di combattimento quando il titolo verrà lanciato all'inizio del prossimo anno. Tuttavia, per ora i segnali sembrano piuttosto positivi.

ELEX II verrà lanciato il 1° marzo 2022 per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Twinfinite.