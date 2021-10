Fortnite e Among Us insieme? Il crossover ufficiale potrebbe diventare realtà

Poco tempo fa, abbiamo appreso che Epic ha ammesso di aver preso ispirazione da Among Us per la modalità Impostori di Fortnite.

Dopo il lancio della patch 18.20 di Fortnite, lo sviluppatore ha chiarito che la modalità è basata sul popolare Among Us di Innersloth. Tutto questo dopo le polemiche provocate durante il suo arrivo.

"La modalità Impostori, ispirata al popolare Among Us, ha ricevuto alcuni aggiornamenti nella v18.20", recitava il tweet di Epic dopo l'arrivo dell'aggiornamento.

In seguito, l'account Twitter di Fortnite ha ulteriormente "corretto il tiro", suggerendo un vero e proprio crossover ufficiale tra i due giochi.

In un nuovo tweet, Epic scrive: "non abbiamo mai parlato di come ci avete ispirato. Cosa ne pensate di lavorare a qualcosa di divertente insieme qualche volta?"

Big fans! We never got to talk about how you inspired us. What do you think about working on something fun together sometime? — Fortnite (@FortniteGame) October 12, 2021

Insomma, Epic ha ammesso di aver preso ispirazione dal gioco di Innersloth e, probabilmente, un vero crossover tra Fortnite e Among Us arriverà più avanti.

Fonte: Kotaku.