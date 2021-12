Fortnite e Cyberpunk 2077 sono i giochi con la maggior copertura dei media nel 2021. Tra i publisher spicca Nintendo

Il 2021 sta volgendo al termine ed è tempo di bilanci. Grazie a Gamesindustry.biz, possiamo analizzare questo anno e scoprire quali sono stati i giochi più coperti dagli articoli delle varie testate e non solo.

Stando a quanto emerso nell'infografica, Fortnite e Cyberpunk 2077 sono risultati i giochi con la maggior copertura dei media nel 2021, mentre tra i publisher a spiccare è stata Nintendo.

Il popolarissimo battle royale ha ottenuto ben 60.240 articoli, mentre Cyberpunk 2077 43.965. Per quanto riguarda l'RPG di CDPR, forse il numero di articoli non sorprende viste le numerose polemiche al lancio del gioco.

Resident Evil Village, si piazza in terza posizione con 31.213 articoli, Halo Infinite in quarta con 31.009 articoli e Minecraft in quinta con 30.302 articoli.

Tra i publisher, oltre a Nintendo con 363.540 articoli, troviamo Microsoft con 250.334 articoli e Sony con 179.818.

Fonte: Gamesindustry.biz.