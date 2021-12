Fortnite sta per andare all'inferno! Arriva la skin del DOOM Slayer?

Fortnite è ormai interamente un episodio crossover, dove decine di personaggi provenienti da innumerevoli franchise si scontrano e si ritrovano nello stesso spazio digitale, un meta-verso prima che arrivi ufficialmente o un OASIS se avete letto Ready Player One. Gli ultimi arrivi sono stati Spider Man e Boba Fett e già metterli sulla stessa riga di testo fa impressione.

Ma non sembra essere finita qua: Microsoft ed Epic Games avrebbero infatti stretto un accordo per l'arrivo nel battle royale di diversi personaggi, a cominciare dal Doom Slayer del franchise Doom, recentemente portato in auge da Id Software con un ottimo reboot nel 2016 e un eccellente sequel, Doom Eternal nel 2020.

Dal podcast XboxEra, l'insider Nick Baker ha anticipato l'arrivo di ulteriori protagonisti ma senza sbottonarsi sui nomi, tralasciando il protagonista di questa news. Aspettiamoci ulteriori annunci e arrivi nel battle royale più famoso al mondo.

