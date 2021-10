Hitman rimosso da GOG: 'non avremmo dovuto lanciare il gioco nella sua forma attuale'

GOG ha rimosso Hitman dal proprio negozio e ha ammesso che non avrebbe dovuto lanciare il gioco nella sua forma attuale.

In un post sul suo forum, GOG si è scusato con i suoi clienti, dicendo: "vi abbiamo deluso".

Hitman - Game of The Year Edition è stato lanciato su GOG.com il mese scorso e ha immediatamente scatenato una discussione sul DRM.

GOG è un negozio il cui marchio si basa sulla vendita di giochi "senza DRM", ovvero possono essere giocati offline.

La pagina GOG di Hitman, come quella di tanti giochi sulla piattaforma, ha evidenziato che era DRM free. "Nessuna attivazione o connessione online richiesta per giocare", recitava il messaggio in evidenza.

Tuttavia, mentre la storia e le missioni bonus di Hitman potevano essere giocate offline, le sue missioni escalation, obiettivi elusivi e contratti creati dagli utenti richiedevano una connessione online.

Bisognava anche essere online per sbloccare nuove attrezzature, ottenere punteggi missione e altro.

Tutto ciò ha portato alcuni utenti di GOG a lasciare recensioni negative lamentandosi della natura online di alcune parti dell'esperienza, con alcuni che hanno detto che Hitman non apparteneva a GOG in primo luogo. A partire dal mese scorso, Hitman aveva una valutazione complessiva di 1.4/5: un terribile punteggio utente per un gioco che ha ricevuto il plauso della critica al momento del lancio.

GOG ha risposto tramite un post sul forum che ha detto ai clienti scontenti che erano liberi di ricevere un rimborso se non erano soddisfatti e ha emesso un avvertimento sul "review bombing".

Questa affermazione non è stata accolta bene e il thread è finito pieno di risposte negative che hanno contestato GOG. Ora, lo store è intervenuto, ritirando Hitman dalla vendita e pubblicando scuse.

"Grazie per la vostra pazienza e per averci dato il tempo di indagare sull'uscita di Hitman GOTY su GOG", ha detto un rappresentante dell'azienda nel post. "Come promesso, vi ricontatteremo con gli aggiornamenti.

"Stiamo ancora dialogando con IO Interactive su questa versione. Abbiamo rimosso Hitman GOTY dal catalogo di GOG - non avremmo dovuto lanciarlo nella sua forma attuale".

"Vorremmo scusarci per la confusione e la rabbia generate da questa situazione. vi abbiamo deluso e vorremmo ringraziarvi per aver portato alla luce questo argomento".

"Apprezziamo il vostro feedback e continueremo i nostri sforzi per migliorare la nostra comunicazione con voi."

Fonte: Eurogamer.net.