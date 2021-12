Klonoa, dal marchio registrato ad un'immagine che spunta nel calendario aziendale di Capcom del 2022

Ci sono già state diversi rumor in passato che hanno indicato come Bandai Namco non si fosse dimenticata di Klonoa. Nella giornata di ieri ad esempio abbiamo riportato la notizia secondo cui l'azienda avrebbe di nuovo registrato il marchio. Ora ci sono sviluppi interessanti.

Un'immagine di Klonoa è stata pubblicata sul calendario aziendale 2022 di Bandai Namco. Potrebbe semplicemente trattarsi di un artwork, ma dato che coincide con la registrazione del marchio avvenuta giorni fa, alcuni pensano che dietro ci sia qualcosa di più importante.

Come è possibile vedere dal tweet condiviso anche dall'insider Nibel su Twitter, ci sono alcune opere in stile anime incluse in questo calendario. Tra questi spunta appunto Klonoa: ora non sappiamo se la società abbia davvero in cantiere di portare il franchise sulle console next-gen, magari con una versione rimasterizzata o con un nuovissimo gioco, ma questi piccoli indizi danno comunque una speranza ai fan.

Bandai Namco?s 2022 company calendar apparently includes new art for Klonoa



There have been some Klonoa related trademarks recently as well https://t.co/sY6bM7t5vW — Nibel (@Nibellion) December 23, 2021

Per adesso rientriamo sempre nel campo dei rumor dato che non c'è nessun annuncio ufficiale. Ai fan non resta che attendere eventuali sviluppi.