Lucca Comics & Games, presentato il programma dell'Area Videogiochi

Mancano solo nove giorni prima che 80.000 visitatori di ogni età possano rivivere dal vivo le emozioni di Lucca Comics & Games: una quattro giorni (dal 29 ottobre al 1° novembre) che segna la strada verso la nuova normalità. Una manifestazione più "leggera" ed agile, che abbraccia la transizione verso nuovi modelli di intrattenimento culturale e che porta al suo pubblico - in città, online, su Rai e nei Campfire - il meglio degli universi che sono parte della manifestazione: fumetto, gioco, storytelling e mitologie contemporanee, con gli stand delle industrie creative che li rappresentano.

Attraverso un comunicato stampa, gli organizzatori di Lucca Comics & Games pubblicano il programma completo per quanto riguarda l'area dedicata ai videogiochi. Innanzitutto tutti i giorni presso l'Auditorium San Romano, rinominata Esport Cathedral per i 4 giorni del festival, tornano gli Italian Esports Open.

Si partirà il 29 ottobre, dalle 13:00, con il watch party del torneo online Solo Crank Arena, dove dopo uno show introduttivo delle varie attività nella cattedrale si assisterà all'importantissima sfida su Fortnite, il Battle Royale più giocato di sempre, tra alcuni dei talent più importanti del panorama nazionale.

Durante il secondo giorno della fiera invece spazio ai Pokémon con il Pokémon Lucca Party, che dalle 11:00 in avanti metterà in scena un'intera giornata di spettacoli a tema in compagnia della community di Pokémon Millennium. da tornei amichevoli a Pokémon Spada e Scudo, alla finale della Community Challenge tra alcuni dei più importanti creator italiani, fino a talk e approfondimenti dedicati, lo spazio dedicato ai simpatici mostriciattoli che quest'anno festeggiano i loro primi 25 anni non mancherà di certo.

Il terzo giorno sarà invece quasi interamente dedicato a Riot Games e ai suoi tanti e importanti titoli. dalle ore 10:00 la finale del Lucca Baron Battle, attesissimo appuntamento per tutti gli appassionati di League of Legends. Dalle 14:00 invece Lucca in Range, dove l'ultimo titolo lanciato dalla casa statunitense, Valorant, la farà da padrone per le finali tra AR Esport e EasyTarget che si affronteranno sul palco in uno spettacolare Best of 5, disponibile dal vivo ma anche in diretta streaming.

Ci sarà inoltre spazio anche per Arcane, la serie TV ispirata a League of Legends in arrivo su Netflix il prossimo 7 novembre. la serie sarà infatti protagonista di una mostra all'interno dell'ex Museo del Fumetto, dove tutti i giorni gli appassionati potranno ammirare schizzi, bozzetti originali e artwork dell'imminente serie animata. Nella medesima area anche League of Legends: Wild Rift, giovane titolo che porta LoL anche sui dispositivi mobile, e che sarà a disposizione dei visitatori della mostra. Infine, la 'live performance' di Alice Pasquini, giovane e apprezzatissima street artist italiana, che realizzerà la propria personale versione di due dei personaggi principali di 'Wild Rift'.

L'ultimo giorno del Festival sarà invece completamente dedicato al mobile gaming, con il Clash Royale Lucca Showdown, che a partire dalle 12:00 darà il via a tre differenti tornei show match, il primo tra pro-player, il secondo tra influencer per arrivare al torneo finale che vedrà squadre miste composte da entrambe le categorie.