Madden NFL saluta per sempre John Madden: l'ex allenatore è morto all'età di 85 anni

NFL.com ha riportato la grave notizia della scomparsa di John Madden. Aveva 85 anni e al momento non è stata fornita alcuna causa per la morte.

In una dichiarazione, il commissario della NFL Roger Goodell ha offerto le sue condoglianze alla famiglia di Madden e ha tentato di onorare il gigantesco impatto che ha avuto: "Nessuno amava il football più di Coach. Era il football. Non ci sarà mai un altro John Madden e saremo per sempre in debito con lui per tutto ciò che ha fatto per rendere il football e la NFL quello che è oggi".

John Madden era una vera leggenda del football, sia come allenatore che come commentatore. Il suo amore per il gioco era contagioso e ha contribuito a rendere la NFL quello che è oggi. Ha anche svolto un ruolo fondamentale nella serie dei giochi Madden NFL, che è iniziata nel 1998.

Anche EA ha voluto ricordare Madden su Twitter. "Oggi abbiamo perso un eroe. John Madden è stato sinonimo dello sport del football per più di 50 anni", si legge nel comunicato. "Un umile campione, un insegnante volenteroso e per sempre un allenatore. I nostri cuori e le nostre condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e a milioni di fan di John".

Madden lascia sua moglie Virginia e i suoi figli Michael e Joseph.

Fonte: VG247.