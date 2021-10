Monster Hunter World supera i 20 milioni di copie distribuite ed è un grandissimo successo di Capcom

Capcom ha annunciato che le distribuzioni totali e le vendite digitali di Monster Hunter: World hanno superato i 20 milioni di copie, comprese le distribuzioni di Monster Hunter World: Iceborne Master Edition.

Monster Hunter: World è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 4 e Xbox One il 26 gennaio 2018 in tutto il mondo, seguito dalla versione PC via Steam il 3 agosto 2018.

Un'espansione, Monster Hunter World: Iceborne, è stata lanciata per PlayStation 4 e Xbox One il 6 settembre 2019 e per PC via Steam a gennaio 2020.

Ecco la dichiarazione completa di Capcom sull'ultimo traguardo delle vendite di Monster Hunter: World:

"Negli ultimi anni, la promozione delle vendite digitali da parte di Capcom ha permesso di realizzare vendite globali a lungo termine per i suoi titoli principali. Con l'uscita di Monster Hunter: World nel gennaio 2018 in particolare, Capcom è stata in grado di spingere la serie Monster Hunter allo status di marchio globale con un primo lancio simultaneo della serie in tutto il mondo insieme ad attività promozionali internazionali, affermando il gioco come il titolo più venduto di Capcom di tutti i tempi entro un mese dalla sua uscita. Negli oltre tre anni dall'uscita del gioco, oltre a promuovere le vendite digitali, Capcom ha anche lanciato Monster Hunter World: Iceborne, un'enorme espansione premium per il gioco, con conseguenti vendite prolungate che hanno portato Monster Hunter: World a raggiungere il record di Capcom di 20 milioni di unità distribuite".

"Nella serie Monster Hunter c'è anche Monster Hunter Rise, che ha venduto un totale di 7,5 milioni di unità su Nintendo Switch (al 24 settembre 2021). Questo titolo uscirà anche su PC (Steam) il 13 gennaio 2022. Inoltre, Capcom mira a far crescere ulteriormente il marchio promuovendo attivamente la serie in generale, anche con Monster Hunter Rise: Sunbreak, una massiccia espansione premium per questo titolo, il cui lancio è previsto per l'estate del 2022".

Fonte: Gematsu.