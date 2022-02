Nintendo Switch può vantare sei esclusive da oltre 20 milioni di copie vendute

È una giornata di dati quella di oggi, tra resoconti finanziari e dati di vendita che ampliano lo sguardo su un 2021 complicato e sulle scelte azzeccate o meno da un'azienda. Quella che sembra uscirne meglio è assolutamente Nintendo.

Oltre ad aver generato dei profitti di circa 5 miliardi di dollari nel 2021, può anche vantare sei esclusive Nintendo Switch in grado di superare le 20 milioni di copie vendute. Numeri di un successo senza pari. I titoli ad aver raggiunto tale traguardo sono:

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Odyssey

Animal Crossing: New Horizon

Super Smash Bros. Ultimate

Pokémon Spada e Scudo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

La questione si fa ancora più interessante se allarghiamo a 10 milioni il target di copie vendute, con nove franchise contenente un titolo in grado di superare questo incredibile traguardo. Numeri sognati da qualsiasi azienda.

Mario Kart

Super Mario

Super Mario Party

Animal Crossing

Super Smash Bros.

Pokémon

Ring Fit Adventure

Splatoon

Luigi's Mansion

Zelda

