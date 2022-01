Nobody Saves the World, l'action RPG dei creatori di Guacamelee ha una data di uscita e un nuovo trailer

L'ultimo gioco di DrinkBox Studios, sviluppatore di Guacamelee, Nobody Saves the World, ha finalmente una data di uscita.

Il gioco mette i giocatori nei panni di un "nessuno", che può trasformarsi in oltre 15 forme diverse, comprese le classi di giochi di ruolo classici come Ranger e Rogue, nonché alcune forme meno tipiche come un bodybuilder, una sirena o un cavallo. Alcune classi possono anche essere combinate, aggiungendo un ulteriore livello di complessità. Il risultato finale sembra un divertimento imprevedibile, come suggerisce il recente trailer pubblicato.

"In questo innovativo action RPG dai creatori di Guacamelee, potrai trasformarti da un nessuno privo di segni particolari in una LUMACA, un FANTASMA, un DRAGO e MOLTO ALTRO!", si legge nella descrizione ufficiale.

"Porta a termine le missioni per scoprire e scambiare oltre 15 Aspetti unici e variegati. Mescola le abilità in modi imprevisti per sbloccare e portare a termine missioni sempre più impegnative. Esplora un vasto oltremondo (per conto tuo o con un amico o un'amica online), superando segrete che cambiano in continuazione per fermare la Calamità e SALVARE IL MONDO!".

Nobody Saves the World arriverà su PC, Xbox One e Xbox Series X/S (incluso Xbox Game Pass al day one) il 18 gennaio.

Fonte: Wccftech.