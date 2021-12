Phasmophobia, svelata la roadmap del 2022 per il gioco

Mentre il 2021 volge al termine, lo sviluppatore di Phasmophobia Kinetic Games sta spostando l'attenzione sull'anno a venire. Su Twitter, il team ha rivelato una tabella di marcia ufficiale per il 2022, esponendo i suoi piani per il gioco.

Da quanto rivelato finora, sembra che i giocatori avranno due tipi di aggiornamenti da aspettarsi: nuovi contenuti e aggiustamenti alla quality of life. Kinetic Games sta pianificando di rielaborare la realtà virtuale del gioco, introdurre sfide giornaliere e settimanali, aggiungere nuove opzioni di personalizzazione e altro ancora. Tutto sommato, sembra che lo sviluppatore abbia grandi ambizioni per il 2022.

Phasmophobia è stato rilasciato in accesso anticipato nel quarto trimestre del 2020 e l'ultimo anno ha visto una serie di cambiamenti e miglioramenti significativi. Solo negli ultimi mesi, i giocatori hanno ricevuto molti nuovi contenuti dal gioco, incluso un aggiornamento all'inizio di questo mese, che in realtà ha portato un fantasma basato su Babbo Natale. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla roadmap.

As the year is coming to a close, we at Kinetic Games want to say a huge thanks for playing Phasmophobia. We thank you for reporting bugs, giving your feedback and appreciation for each update we release!



Here is a quick update for what we have planned for 2022!#Phasmophobia pic.twitter.com/nmjbhDefhW — Phasmophobia (@KineticGame) December 22, 2021

Vi ricordiamo che Phasmophobia è disponibile su PC via Steam.