PlayStation Now di novembre in un un leak che svela i possibili giochi in arrivo

Nella giornata di oggi, un utente ha filtrato i presunti videogiochi PS Plus per il mese di novembre. Ma sembra che oggi abbiamo ancora più sorprese e questo stesso utente ha ora rivelato i videogiochi che si uniranno a PS Now nel mese di novembre (o almeno parte di essi).

Il primo di questi è Celeste: uno dei giochi indie più acclamati degli ultimi anni, mentre il secondo è Mafia: Definitive Edition, il titolo che riporta in vita il primo Mafia con un remake completo che però conserva tutta la qualità dell'originale.

Per quanto riguarda i giochi PS Plus di novembre, il sito francese Dealabs, ha dichiarato che saranno The Walking Dead: Saints and Sinners, Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble, e Knockout City. Tuttavia ne sarebbero disponibili altri due che però non sono stati condivisi.

Ovviamente per adesso si tratta solo di un rumor: non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di PlayStation che, come sempre, arriveranno entro la fine del mese.

Fonte: Dealabs