RoboCop: Rogue City, prime immagini per l'FPS basato sulla popolare serie di film

Teyon Games è lo studio che sta sta lavorando a un nuovissimo gioco. Stiamo parlando di RoboCop: Rogue City, un'avventura completamente nuova sul futuro dell'iconico protagonista.

RoboCop: Rogue City verrà prodotto da Nacon in collaborazione con MGM e segue una nuova storia basata sui primi tre film di RoboCop, il primo dei quali è uscito nel 1987. Ora, attraverso l'account Twitter Cyberpunk Games Community possiamo dare uno sguardo alle prime immagini di questo gioco che sono state prese da Steam. Non solo, ma la descrizione che segue queste immagini afferma che il gioco sarà un FPS.

"Diventa l'iconico eroe poliziotto mezzo uomo e mezzo macchina e porta la giustizia nelle strade pericolose e traboccanti di criminali di Detroit. Potrai contare sulla fidata Auto-9, sulla tua forza sovrumana, sulla tua lunga esperienza nelle forze dell'ordine e su una grande varietà di accessori per affrontare criminali intenzionati a distruggere la tua città in questa nuovissima ed esplosiva caccia alla verità in prima persona. Sarai tu a decidere come mettere in pratica le direttive primarie, ma tieni gli occhi ben aperti perché l'avidità e la corruzione non conoscono limiti" si legge nella discrezione.

Game: RoboCop: Rogue City (2023). Developer: @TeyonGames



Images of the upcoming FPS based on the popular cyberpunk film series, RoboCop. pic.twitter.com/KfuFGf0eF3 — Cyberpunk Games Community (@CyberpunkGC) January 24, 2022

Per adesso non c'è ancora una data di uscita e nemmeno nessun ulteriore dettaglio. RoboCop Rogue City era stato annunciato a luglio dello scorso anno e si prevede che nei prossimi mesi verranno condivise nuove informazioni.