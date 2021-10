Shadow Warrior 3 rinviato al 2022 con un nuovissimo, folle trailer

Il publisher Devolver Digital e lo sviluppatore Flying Wild Hog hanno rinviato Shadow Warrior 3 al 2022.

In precedenza, il gioco era atteso per quest'anno. Quando uscirà, Shadow Warrior 3 sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam.

"Lo shogun caduto Lo Wang e Orochi Zilla, diventato prima suo nemico e in seguito suo aiutante, intraprendono un'improbabile missione per ricatturare un antico drago che hanno involontariamente liberato dalla sua prigione eterna", si legge nella descrizione ufficiale.

"Armato di una pesante varietà di lame e proiettili, Lo Wang dovrà attraversare parti inesplorate del mondo per trovare la bestia oscura e respingere nuovamente l'apocalisse. Per fermare l'imminente cataclisma avrà bisogno della maschera di un dio morto, l'uovo di un drago, un tocco di magia e potenza di fuoco a sufficienza".

Nelle notizie correlate, abbiamo appreso che Shadow Warrior 3 avrà un maggiore focus sulla storia e mosse finali ancora più cruente.

Fonte: Gematsu.