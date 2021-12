Spiritfarer sta per ricevere l'ultimo corposo aggiornamento 'Jackie & Daria'

Thunder Lotus Games ha annunciato che Spiritfarer riceverà un aggiornamento gratuito il 13 dicembre 2021. Intitolato Spiritfarer Jackie & Daria Update, i giocatori troveranno un'isola nuova di zecca da esplorare con due nuovi spiriti con cui fare amicizia e una missione aggiuntiva. Questo è un aggiornamento gratuito per tutti coloro che possiedono il gioco su tutte le piattaforme.

Lo sviluppatore ha anche rilasciato un nuovo trailer che mostra ciò che i giocatori troveranno nel contenuto, inclusi alcuni ambienti e nuovi personaggi. Per chi non lo conoscesse, Spiritfarer fa assumere ai giocatori il ruolo di un traghettatore di anime per coloro che sono recentemente morti. La prima serie di azioni consiste nel costruire una barca per esplorare il mondo.

Durante il gioco, i giocatori potranno coltivare, estrarre, pescare, raccogliere, cucinare e creare oggetti per farsi strada attraverso i mari mentre si occupano degli amici spirituali, creando così una serie di toccanti ricordi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer.

Spiritfarer è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Fonte: Nintendo Life